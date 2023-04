Tappend met de voet, biertje in de hand, de POBparade is als vanouds: ‘Jongeren willen weer bandjes zien’

Sebastian was aan het werk toen brand uitbrak: ‘We hoorden een soort geknetter en wisten dat het mis was’

ETTEN-LEUR - ,,Tjonge, wat een brand zeg! Lang geleden dat we zo’n grote hadden.” In het dagelijks leven is René Lazeroms wethouder van Rucphen, op deze tweede paasdag is hij één van vele tientallen brandweerlieden die keihard werkt om de enorme vuurzee bij Axell Logistics te bestrijden.