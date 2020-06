Tamarinde (33) wandelt met paard, duif en hond: ‘Je ziet zoveel mooie dingen onderweg’

Soms is ze een paar dagen weg, soms weken of maanden. Ze reisde door Belgie, Frankrijk en Duitsland. Vanmiddag treffen we haar aan op de Galderse Heide.

Ze lacht veel, zwaait naar iedereen en kletst vrolijk met voorbijgangers. Bijna iedereen wil een praatje met haar maken. De vergelijking met Pipi Langkous wordt gemaakt. Ze zucht. Dat hoort ze vaak. Ze vergelijkt zichzelf liever met zigeuners.

“Zodra de ergste kou uit de lucht is, word ik onrustig. Dan moet ik weg. Op reis. De natuur in", zegt ze. Onderweg maakt ze foto's van de natuur. "Ieder bos is anders. Je ziet zoveel mooie dingen onderweg".

Slapen in een hooiberg

Waar haar reis eindigt weet ze nooit. Voordat het donker wordt zoekt ze een slaapplaats. "Ik bel gewoon ergens aan. Vannacht sliep ik in een hooiberg op een manege. Dat was luxe vergeleken met een nacht eerder. Het begon toen ineens hard te regenen en te onweren. Ik had geen tijd meer om een slaapplaats te zoeken en heb snel mijn tentje op een veldje opgezet.”

Dat ze zou gaan reizen, had ze nooit kunnen bedenken. "Ik wilde niets liever dan huisje-boompje-beestje." Haar gezicht betrekt. Haar lach verdwijnt van haar gezicht. Ze praat niet graag over het verleden. In gedachten verzonken staart ze over de hei. Dan schiet ze vol en vertelt over haar dochter.

"Ik was negentien toen ik moeder werd. Mijn eigen moeder overleed een paar jaar eerder. Samen met mijn broers, vriend en een baby woonden we in het ouderlijk huis. Ik genoot van mijn kind, maar had moeite om alles te organiseren en het grote huis schoon te houden. Ik had verdriet om mijn moeder en ik was nog niet volwassen genoeg. Uiteindelijk hebben instanties zich ermee bemoeit en was ik mijn dochter kwijt."

Haar dochter woont nu bij haar vader. Ze zien elkaar vaak en hun band is goed.

Verdriet

Het verdriet om haar dochter leidde tot haar nomadenbestaan. Om afleiding te zoeken, werkte ze op een manege. Een van de paarden, werd agressief tijdens de les en moest weg. Tamarinde kocht het. Samen maakten ze lange tochten. Op een dag raakte ze te ver van huis en overnachtte ze in een hooiberg. Ze werd wakker met een enorme reislust.

Volledig scherm Tamarinde wandelt graag met paard, hond en duif en ziet wel waar ze uitkomt. Hier op de Galderse Heide. © Pix4Profs-Ron Magielse

Haar paard is bepakt met spullen voor onderweg. Emmers, zeil, een zak hondenvoer, touwen, een tent, regenkleding en een poepschep voor als haar paard onderweg iets achterlaat. Dat valt op de hei niet op, maar je zou haar ook zomaar met haar gevolg bij de supermarkt kunnen tegenkomen. Niemand doet moeilijk als ze haar dieren voor een winkel parkeert. "Mensen zijn geinteresseerd en reageren heel vrolijk. Sinds ik mijn duif meeneem, hoef ik mij ook geen zorgen meer te maken over geld. Veel mensen willen met mij op de foto en betalen daarvoor."

Ze heeft het niet breed sinds ze arbeidsongeschikt is verklaard. "Ik ben anders, dan andere mensen. Ik heb al heel wat stempels gehad, maar daar geloof ik niet in. Ik werk graag. 's Winters pluk ik boerenkool en doe ik klusjes op boerderijen, maar bij alle betaalde banen ben ik ontslagen. Ik heb geen idee waarom. Ik begrijp humor niet en ik heb moeite om gezichten te herkennen. Dat komt misschien vreemd over." Ze heeft zich erbij neergelegd en geniet van haar vrijheid.

Ze staat op. Tijd om verder te gaan, want ze wil haar tentje niet op de hei opzetten. “Dit gebied is te weids. Ik zoek altijd een beschut plekje”, zegt ze.

Nooit bang

Bang is ze nooit. “Een keer heb ik meegemaakt dat ik werd lastig gevallen door een dronken man. Ik heb de hond op hem afgestuurd en toen ging hij weg. Ik heb zelf ook jaren Chinese vechtsport beoefend, dus als het nodig is kan ik zelf ook wel een paar rake klappen uitdelen.”