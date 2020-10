Talkshow Spraakvermaak opent seizoen met aangepaste uitzending én Nederlands bekendste Bredanaar

Sinds de vorige uitzending leek de basis onder de populaire talkshow weggeslagen: de locatie Ons Thuis in Terheijden was niet meer beschikbaar en corona voorkwam de aanwezigheid van publiek. Menig organisatie had de handdoek geworpen, maar niet die van Spraakvermaak. De eigenaars van Ons Thuis, dat in de verkoop staat, stelden hun zaal toch beschikbaar. En als het publiek niet naar Spraakvermaak komt, dan komt Spraakvermaak wel naar het publiek.

Via tv of laptop

Een live-uitzending voor de 170 seizoenkaarthouders en ‘losse tickets’ bracht oplossing. Misschien niet ideaal, want met echt publiek is de dynamiek anders, maar Spraakvermaak liet zien dat de inhoud van een goed gesprek de doorslag geeft.

Zondagmiddag kwamen drie voor tv geschminkte hoofdgasten aan het woord die alle aanleiding gaven om de tv of laptop op de talkshow af te stemmen. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk ging vooral in op de ontwikkeling van de criminaliteit tijdens zijn 40 dienstjaren. Microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia, intussen ‘s lands bekendste Bredanaar, ging in op corona en Jan Terlouw hield het land weer een spiegel voor.

‘Die mondkapjes: gewoon dragen’

Kluytmans kon als adviseur van Rutte en co. (hij is lid van het OMT) niet het achterste van zijn tong laten zien. Toch was hij duidelijk: ,,Door de toename van de geïnfecteerden komen we onderhand bij de aantallen waar je last van hebt. Het gaat nu gewoon te hard.”

Quote Op korte termijn moeten we wennen aan het samenleven met het virus. Jan Kluytmans, Microbioloog Amphia Ziekenhuis

Hij wilde niet ingaan op het komende advies aan de regering, maar brak wel een lans voor duidelijkheid. ,,Die mondkapjes: gewoon dragen. Wen eraan en richt je energie op iets anders. Hopelijk hebben we in de loop van volgend jaar, wie weet in het tweede kwartaal, een vaccin. Terwijl het normaal acht jaar duurt voordat we zoiets kunnen ontwikkelen. Op korte termijn moeten we wennen aan het samenleven met het virus. Achteraf ben ik niet blij met de versoepeling van de maatregelen op 1 juli. Daardoor dachten veel mensen dat we ons weer meer konden permitteren.”

Duurzaamheid

Jan Terlouw ging vooral in op de noodzaak tot schone energie. Wat hem op bijval van de dertig aanwezigen in de zaal kwam te staan, want Terheijden is enorm aan het verduurzamen wat energie betreft. Terlouw weet dat het een globale uitdaging is, maar het moet en het kan, volgens hem. ,,Het kost ook niet meer dan een paar jaar minder economische groei. Het is veel urgenter dan tot nu toe aangenomen. Daar zijn te weinig mensen van doordrongen.”

Quote We hebben langer last van het litteken dat het veroor­zaakt, dan van het virus zelf. Jan Kluytmans, Microbioloog Amphia Ziekenhuis

Geheel naar zijn aard bleef Terlouw volhouden dat het goed zou komen, mits we de juiste keuzes maken. En ook Kluytmans zei: het komt goed. ,,We hebben langer last van het litteken dat het veroorzaakt, dan van het virus zelf.”

Ook Spraakvermaak blijkt alle tegenslagen te kunnen overwinnen. Boodschap van de dag: het komt weer goed.