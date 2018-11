Tafeltennissen met Bettine Vriesekoop in Terheijden

TERHEIJDEN – Gratis tafeltennissen én volgende week zelfs les van oud tafeltennisster Bettine Vriesekoop. Tios Terheijden startte vorige maand een initiatief: Wekelijks gratis tafeltennissen in De Cour in Terheijden voor iedereen. ‘Bewegen is toch ook voor iedereen? Daar staan we voor’

‘Kijk uit!’ Witte balletjes schieten door de lucht. De tafeltennisrobot staat aan en behendig slaat een man de balletjes terug. De 90-jarige Simon van der Mark uit Terheijden doet mee aan de wekelijkse sportmiddagen om in beweging te blijven. ,,En voor de gezelligheid. Er mogen nog wel wat meer mensen zich aanmelden”, aldus Van der Mark.

Vier weken gelden was de aftrap. ,,Onder het motto Beweeg Mee, bieden we de mogelijkheid om gezellig samen te sporten. Ouderen, minder validen, dementerenden, maar ook jongeren zijn van harte welkom”, legt initiatiefnemer Dirk Eikemans (64) uit.

Schuiftafels

Samen met Lars Wildenborg (32) kwam hij op het idee om middagen te houden in het teken van bewegen en elkaar ontmoeten. Beiden met een voorliefde voor tafeltennis besloten hun sport in te zetten voor dit doel. ,,We hebben ook speciale schuiftafels. Deze zijn handig voor mensen met een handicap. Zo kan echt iedereen meedoen”, legt Wildenborg uit.

Hij heeft jaren in de zorg gewerkt en benadrukt hoe belangrijk bewegen is voor herstel of behoud van je lichamelijke functies. Wildenborg: ,,De clinic die Bettine Vriesekoop volgende week geeft staat ook in dit teken. Hoe je tafeltennis als middel kunt inzetten om te blijven bewegen. Dat je hiervoor contact moet maken met je lichaam en je met oefening je vrij kunt blijven bewegen.”

Breda

Merle (21) uit Terheijden is daarvan een voorbeeld. Ze zit in een rolstoel, maar is desondanks erg behendig in het uitoefenen van tafeltennis. Merle: ,,Ik kom hier sinds de eerste dag. Leuk om mensen te spreken, maar ook om samen te sporten.”

Als het aan Wildenborg en Eikemans ligt, komt er zo’n middag in meerdere plaatsen. Wildenborg: ,,We zijn druk bezig met het uitrollen van dit concept. In Breda is er veel vraag naar. Ook daar zitten veel tafeltennisliefhebbers die om welke reden dan ook niet overal mee kunnen draaien.”

Clinic