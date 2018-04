BREDA - De nieuwe treinverbinding van Amsterdam via Breda naar België wordt met tachtig extra zitplaatsen uitgebreid. De treinen die met maximaal 160 kilometer per uur over het HSL-spoor rijden worden verlengd van zes naar zeven rijtuigen.

Daarmee stijgt het aantal plaatsen van 523 naar net over de 600 in elke trein die sinds 9 april Breda rechtstreeks met Antwerpen en Brussel verbindt.

Reistijd

Door de komst van de snelle treinverbinding is de reistijd voor reizigers op het traject Amsterdam-Brussel met een halfuur ingekort ten opzichte van de vorige route via Roosendaal. Dat heeft ervoor gezorgd dat de NS minder treinen nodig heeft om de dienstregeling te rijden. De treinstellen die hierdoor ‘over’ zijn worden gebruikt om de IC Brussel - zoals de nieuwe verbinding via Breda officieel heet - met één rijtuig langer te maken.



Ombouw



De NS is deze week met de ombouw van de treinen begonnen. Dat werk duurt twee weken. Een deel van de treinen wordt uitgebreid met een extra 1e klas-rijtuig, de rest krijgt meer plekken voor reizigers die met een kaartje voor de 2e klas hebben gekocht.

De NS heeft nog geen cijfers over aantallen reizigers op de nieuwe verbinding in de eerste weken na de start. In zijn algemeenheid kan woordvoerder Ton Boon zeggen dat de populariteit van de HSL stijgt. “De groei van het aantal reizigers op de hogesnelheidslijn overstijgt de verwachtingen. Waar de gemiddelde groei vorig jaar 0,8 procent bedroeg, steeg het aantal op het HSL-traject met zo’n 15 procent. Tussen Schiphol en Rotterdam was de groei van het aantal reizigers in de Intercity Direct zelfs zo’n 25 procent.”

