Taarten eten om strijd tegen kinderkanker te steunen

Het afgelopen jaar zag de stichting veel sponsorevenementen afgelast worden. De reden mag genoegzaam bekend zijn. ,,Normaal gesproken vindt er jaarlijks een sponsor-spinningmarathon plaats bij een keten van sportscholen, en halen we veel geld binnen met grote evenementen als de Dam tot Dam Loop”, vertelt Erica Geerts namens de stichting.

,,Denkend aan sectoren die nu nog wel open zijn, kwamen we uit bij de levensmiddelensector. En uiteindelijk dus bij de bakkers.” Er is gekozen voor februari als actiemaand omdat het 15 februari kinderkankerdag is.

Taarten of muffins

Taart eten voor een goed doel als kinderkanker klinkt in eerste instantie misschien wat cru. Daar heeft de stichting uiteraard bij stilgestaan. ,,Het zou zo mooi zijn wanneer elk kind elk jaar, alle jaren, taart kan eten op zijn of haar verjaardag. Met het geld dat we inzamelen, wat volledig ten goede komt aan onderzoek en een lotgenotenplatform, kunnen we daar aan bijdragen.”

Quote We hebben bijvoor­beeld ook een bakker die voorge­steld heeft muffins te verkopen Erica Geerts, Villa Joep

De deelnemende bakkers bepalen zelf welke taart er in de winkel verkocht wordt als ‘Villa Joep-taart’. ,,We hebben al verschillende leuke reacties gehad”, zegt Geerts. ,,En het hoeven ook niet per se taarten te zijn. We hebben bijvoorbeeld ook een bakker die voorgesteld heeft muffins te verkopen.”

Bakkers die zich nog bij het initiatief aan willen sluiten, kunnen contact opnemen met de stichting. ,,We hebben flyers laten maken die de deelnemers op kunnen hangen”, laat Geerts weten. Neuroblastoom is een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker die jaarlijks 25 tot 30 kinderen treft.