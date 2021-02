Taalhuis Breda zoekt Digimaatjes voor mensen die de digitale boot hebben gemist

Veel mensen hebben de digitale boot gemist. Zij vinden internet vaak spannend. Het Taalhuis in Breda wil daar iets aan doen, zodat ouderen zelf bankzaken kunnen regelen of werken met de DigiD.

Digitale sprongen

Digimaatjes voor iedereen

Het Taalhuis meldt dat ‘Digimaatjes er voor iedereen zijn in Breda die behoefte heeft aan ondersteuning bij het gebruik van computer, smartphone, tablet, internet of andere digitale vragen. Het was de bedoeling dat de maatjes elkaar zouden treffen in de bibliotheek van de Nieuwe Veste, maar door corona is hier op een andere manier invulling aan gegeven. Vragen via info@taalhuisbreda.nl