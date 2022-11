Taakstraf voor ongeluk na drugsweekendje

Wat is de mooiste boom van Breda? Dat is nog best moeilijk kiezen

BREDA -De mooiste boom van Breda? Dat is de Japanse ginkgo zijn die op de protestantse begraafplaats aan de Duivelsbruglaan staat. Of nee… Doe toch maar de zwarte moerbei in de tuin van de Nieuwe Veste. Die staat er als zo’n 275 jaar. Dát is de meest monumentale boom van de stad.

