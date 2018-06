Taakstraf voor drugsdealer ondanks intrekken verklaring door slachtoffer

BREDA - Een junkie deed aangifte dat hij in Breda was bedreigd en bestolen van zijn telefoon. Alles wees in de richting van zijn dealer. Het slachtoffer zei echter naderhand dat die het niet was. De rechtbank in Breda veroordeelde hem donderdag toch, hoewel ook de officier vrijspraak had geëist.

Hij moet het zijn, oordeelde de rechtbank. De junkie vertelde bij de politie dat hij was afgeperst en dat zijn telefoon was gejat. Hij gaf het kenteken van de dader, dat bleek van zijn dealer.

Maar er was meer. De politie vond bij verdachte T. el H. in huis een telefoon met daarin de sim-kaart van de verslaafde. En in zijn eigen telefoon stond ook nog het telefoonnummer van de junk. Bovendien had het slachtoffer gezegd dat de dader drugs vaak in zijn onderbroek verstopte.

El H. is enige tijd later ook nog eens opgepakt met drugs in z'n onderbroek. Maar z'n dealer was het niet, zei de junkie.

De rechtbank: ,,Sommige omstandigheden zijn niet per se belastend, maar alles bij elkaar wel. Het is veel waarschijnlijker dat El H. het was dan dat hij het niet was.'' De man krijgt 240 uur taakstraf en vier maanden voorwaardelijk.