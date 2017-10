Taakstraf voor 22-jarige Bredanaar na dreigen agent aan te rijden

De agent voelde zich zo bedreigd dat hij zijn pistool trok en schoot. De verdachte ging er echter vandoor. ,,Ik had wel dood kunnen zijn. Het was zeer aangrijpend en angstig'', zei de agent er later over.

O. zei dat hij destijds een kloteperiode in zijn leven had. Zijn vader was overleden en hijzelf was depressief geraakt en aan de alcohol en drugs gegaan.

De straf is gelijk aan de eis.