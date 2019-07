’t Zijwieltje in Bavel binnen een jaar een succesvolle friettent

Quote Als ik hier kom heeft mijn vader vaak al het terras aangeveegd, wat opgeruimd of het leeggoed weggezet John Klaassen ,,Een friettent naast het café was de droom van mijn vader”, zegt John. Café-zaal 't Karrewiel is al 37 jaar eigendom van de familie Klaassen. Toen John de zaak in 2001, destijds samen met zijn zus, van zijn ouders overnam, kreeg de zaak een make-over. Zonder dat daarbij iets aan de sfeer van het verenigingscafé veranderd is.



Drie biljartverenigingen, vijf dartclubs, een vriendenvoetbalteam en een sjoelvereniging hebben er hun thuishonk. En in de zaal wordt met de handboog geschoten. Johns vader heeft 'zijn' café nooit gedag gezegd. ,,Hij gaat nu richting de tachtig", zegt John. ,,Maar hij is er nog elke dag. Als ik hier kom heeft hij vaak al het terras aangeveegd, wat opgeruimd of het leeggoed weggezet."

Patatavontuur

John kreeg het horecavak via zijn ouders met de paplepel ingegeven. En hoewel Maud in verschillende horecaondernemingen werkzaam was, onder andere in 't Centrum, de friettent die voorheen naast ‘t Karrewiel lag, was ze opticiën en goudsmid voor ze aan het patatavontuur begon. ,,Het is heel wat anders”, zegt ze. ,,Maar ik ben wel blij dat we dit zo gedaan hebben.”

Dat het runnen van een friettent geen negen-tot-vijf werk is, lag niet alleen in de lijn der verwachting, het is zelfs een van de redenen voor Maud om de uitdaging aan te gaan. ,,John werkte altijd al 's avonds en in de weekenden, dus we leefden soms langs elkaar heen.”

Uit eigen keuken

Op hetzelfde moment wordt het vlees binnengebracht. Te voet, welteverstaan. ,,Ik maak zoveel mogelijk zelf, met producten van de slager en groenteboer in het dorp”, legt ze uit. ,,Hamburgers, saté, stoofvlees, allemaal uit eigen keuken.”