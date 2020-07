T-Huis schrapt optreden vanwege te massale belangstelling: ‘We vinden het niet verantwoord’

Sociale aspect

,,Het was een moeilijke beslissing om de eerste aflevering te schrappen”, zegt Joris Zomerdijk. ,,Maar we moeten ook naar het sociale aspect kijken. De belangstelling was massaal, zagen we op social media. In België zijn de regels aangescherpt, bij ons stijgen de cijfers weer. We hadden wel een plan klaarliggen voor ons eigen veld, maar voelen ons ook verantwoordelijk voor iedereen die daarbuiten in het park plaats zou nemen. Hun veiligheid kunnen wij op dit moment niet garanderen.”