T-Huis beeldbepalend, maar echt geen monument

De Lunet blijkt een spijtzwam voor Bredase raad. Waarom?

13:00 BREDA - Op een spectaculaire wijze zijn oppositie en coalitie in de raad van Breda donderdagavond met elkaar in botsing gekomen tijdens een debat over de toekomst van winkelcentrum De Lunet. De vonken spatten er af. Maar waarom is dit debat zo verhit? Waar gaat het eigenlijk over?