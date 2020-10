‘t Hert in Prinsenbeek maakt plaats voor appartementen

PRINSENBEEK - De sloop van het restaurant en het zalencomplex ‘t Hert in Prinsenbeek is begonnen. Het vroegere café waar de verenigingen kwamen en feesten werden gevierd, maakt plaats voor appartementen.

Op de hoek van de Valdijk en de Groenstraat verrijst een appartementencomplex met in totaal 15 appartementen. Het Heilig Hartbeeld dat een prominente plaats inneemt in het straatbeeld, ‘blijft behouden', aldus projectontwikkelaar Jef Havermans van HPO. Het beeld dateert uit 1932 en is door de bevolking geschonken ter gelegenheid van het zilveren priester jubileum van Pastoor Preyers. Het beeld is gemaakt in de art deco stijl en is in 1996 gerestaureerd.

Het appartementencomplex met de naam Valdyck wordt gebouwd door ontwikkelcombinatie HPO en Aan de Stegge Roosendaal. Doordat de nieuwbouw paste in het geldende bestemmingsplan is de omgevingsvergunning in een relatief korte doorlooptijd verkregen.

Verkoopstart

Midden in de eerste corona pandemie is de ontwikkelcombinatie gestart met de verkoop van de appartementen. De geplande verkoopstart in het zalencentrum is vanwege corona in maart afgezegd. Voor de eerste keer is er een volledig digitale verkoop gestart. ,,Er was veel animo, maar toch was er in het begin bij de potentiële kopers toch ook enige aarzeling wat er in de nabije toekomst zou gebeuren”, aldus Jef Havermans.

Toch is het gelukt om voldoende appartementen te verkopen, zodat er gestart kan worden met het project. De verwachting is dat de eerste fase van het project eind volgend jaar gereed is. Daarna komt er op het achter terrein nog een klein gebouwtje met drie appartementen.

Goedbezochte plek

't Hert dat begin dit jaar zijn deuren sloot, was in het verleden een goedbezochte plek in Prinsenbeek. Voor café-bezoek trokken de mensen echter steeds vaker naar Breda.