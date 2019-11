't Hert gaat dicht. Zo gaan die dingen

Prinsenbeek was een heel ander dorp, toen pa Bosman in 1967 het karakteristieke café overnam. Er waren elf kroegen die stuk voor stuk genoeg klanten hadden om het vol te houden. ,,Het was een tijd waarin je gerust met een paar pilsjes op in je auto kon stappen. En iedereen rookte, allemaal geen probleem. Ook de verenigingen zaten in de cafés. Ik weet nog dat heel Beek Vooruit bij ons binnen zat’’, vertelt de nu 56-jarige Kees.