‘t Bruin Caféke in Breda vecht intrekken horecavergunning aan na drugsvondst

Politie zoekt verwarde man nabij kerk in Baroniel­aan in Breda

19:52 BREDA - De politie is op zoek naar een verwarde man die zich in de buurt van de Heilig Hartkerk in de Baronielaan bevindt. De man is in de kerk gezien en is mogelijk nog steeds in het gebouw aanwezig. Ook de brandweer helpt zoeken.