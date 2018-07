Syrische komkommer uit moestuin Breda: 'Proef maar'

BREDA - Proef maar, zegt Daher Lufti (52) overtuigd van de fijne smaak. ,,Syrische komkommer'', zegt hij in gebroken Nederlands. Zijn zoon Hazem (14), die wonderwel in de ruim drie jaar dat de familie hier nu is al vrijwel perfect Nederlands spreekt: ,,Het zaad komt uit Syrië.''

Arabische droogte aan de Loevesteinstraat in Breda waar een halve hectare land van het bisdom is veranderd in moestuin en uitheemse groenten de kop opsteken. De waterpomp draait overuren. ,,Gelukkig zit het grondwater niet diep, twee tot drie meter. De gewassen staan er nog mooi bij'', zegt diaconaal werker Martijn Kurstjens (30) die de akker samen met het Kansfonds heeft opgezet.

De tuin is verdeeld in vijftien lapjes grond waar ook vluchtelingen met groene vingers sinds maart schoffelen. ,,Voor en met elkaar. De opbrengst uit de teelt is voor de mensen zelf en gaat ook naar de voedselbank. Ik weet hoe belangrijk het is dat vluchtelingen aan de slag kunnen'', zegt Kurstjens over het azc dat indertijd in de Koepel zat. ,,Ik heb daar toen ook activiteiten opgezet.''

Heftige vlucht

De vlucht voor Lufti en zijn gezin uit Syrië was heftig: boot en lange omzwervingen te voet via de Balkan. In Nederland is het gezin gelukkig, zegt de vader met gulle armgebaren. Vader, moeder en twee zonen, ze wonen vlakbij in wijk IJpelaar. Hazem zit op de Nassau en voetbalt bij Baronie. De moestuin vinden ze geweldig, Hazem: ,,Dan heeft mijn vader ook iets te doen naast de inburgering. We woonden net buiten Damascus, daar hadden we ook een moestuin.''

Lufti reed op de vrachtwagen in Syrië. Zijn zoon vertaalt: ,,Als hij zijn rijbewijs hier haalt wil hij weer de vrachtwagen in.'' Een tuinboon, ook even proeven. Lufti: ,,Lekker van smaak, met rijst en vlees.'' Kurstjens, bekend met de keuken van Lufti: ,,Hij kan heel goed koken."

Koetshuis

De pastoraal werker bij de fusieparochie van de Heilige Familie (2016) hekelt de stroom negatieve berichten over statushouders: ,,Dat ze vaak in psychische nood verkeren. Dat maakt wantrouwig naar mensen toe van andere afkomst. Dat is jammer. Kijk hoe ze hier werken, hoe gelukkig ze zijn en zich inzetten ook voor de armsten en de voedselbank.'' Aan de overkant ligt het Koetshuis, huisvesting voor 46 statushouders. ,,Daar hebben we contact mee.'' Het tuinhuis is bijna gereed. Nu nog een vijgenboom, symbool in het Midden-Oosten voor rust en veiligheid.