Syrisch restaurant vervangt Amon in de Halstraat

NatuurPodi­um Gilze en Rijen trekt de stekker er uit

12:28 RIJEN - De initiatiefnemers van het NatuurPodium in Rijen trekken de stekker uit het project. ,,Een nieuwe procedure van twee jaar na 3,5 jaar voorbereiding trekken we niet”, zegt penningmeester Carel Brands. Het college van B en W wil meedenken over een andere locatie, maar dat valt niet in vruchtbare aarde.