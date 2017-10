Syriers herdenken 'martelaren' op Kasteelplein in Breda

Bredase Hout­markt­pas­sa­ge vol met nieuwe winkels

15:47 BREDA - Vrijwel alle winkelruimte in de Houtmarktpassage in Breda is verhuurd. Er is nog slechts één ruimte vrij. "Die unit verwachten we ook snel te verhuren als over twee weken alle winkels open zijn," zegt Maurice Vermeulen van Business 2 Real Estate die de verhuur regelt.