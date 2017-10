Syriërs herdenken 'martelaren' op Kasteelplein in Breda

Een groep die zich het Euro-Syrische 6 Mei Martelarencomite noemt vraagt aandacht voor de opoffering van Syriërs in de strijd tegen 'terroristen en illegale bezetters'. De groep verwijst naar recente overwinningen in Oost-Homs, Oost-Hama en de woestijn van Deir Ezzor.

'We zijn hier voor Syrië'

Er wordt gesproken van een pro-Syrische actie, die voor sommigen ook uit te leggen valt is pro-Assad actie. Maar dat is volgens organisator Ruben Rossiers uit Mechelen (B) juist een discussie die hij nu niet wil voeren. "We zijn hier voor Syrië, voor het Syrische volk dat lijdt onder de sancties."

De meeste Syrische deelnemers komen uit de omgeving van Enschede. Aanhangers komen verspreid uit Nederland en Belgie. Syriër Toni Touma (50) woont sinds 1990 in Nederland: "Het is aan de bevolking een regering te kiezen, niet aan andere landen."

Aandacht vragen voor leed van Syriërs

Volgens Rossiers, getrouwd met een Syrische, speelt er onder Syriërs vaak de discussie over geloof, of over steun aan de rebellen of president Assad. "Maar met deze actie vragen we aandacht voor het leed, het verlies val al 400.000 Syriërs, ze zijn gestopt met tellen."