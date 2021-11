Syriër (25) met auto vol zwemvesten aangehouden bij Ulvenhout op verdenking van mensensmokkel

Emotioneel ‘zeer labiele’ Bredase pleegvader misbruikt meisje van 9 jaar na dood eigen vrouw

BREDA – Een pleegvader uit Breda heeft bekend dat hij acht jaar geleden een meisje van 9 jaar oud heeft misbruikt in de periode nadat zijn eigen vrouw overleed. ,,Ik was emotioneel zeer labiel, denk ik’’, zei hij donderdag bij de rechtbank in Breda.

