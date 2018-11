De inbreng per spreker is opgenomen in het boekje ‘Herdenken is opnieuw nadenken’, speciaal uitgegeven voor deze editie van de herdenking. Jac. Kriens van de stichting: ,,De aanpak van het symposium is deze keer best bijzonder. De teksten worden niet uitgesproken. De leerlingen krijgen het boekje vantevoren ter voorbereiding. Na de inleiding kan het debat direct beginnen.”

Rode draad is ‘waakzaamheid’ en de ‘vernietigende kracht van uitsluiting van minderheden'. Kriens over de inleiding: ,,Juist daarom staan we ook stil bij de rol van burgers zelf in de samenleving. De Kristallnacht kon ook gebeuren doordat andere burgers wegkeken en het toelieten. Kunnen we ervan leren? Die vraag staat centraal.”

De sprekers

Sprekers zijn naast burgemeester Depla: Desiree Verweij (bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit en NLDA Breda), Paul Schnabel (emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht), Paul Frissen (hoogleraar Tilburg University), Bob de Graaff (hoogleraar Universiteit Utrecht), Frank Hendriks (hoogleraar Tilburg University) en Job Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam en oud-Tweede Kamerlid.

De Kristallnacht was een door de nazi’s georganiseerde actie gericht tegen de Joodse bevolking in Duitsland. De Kristallnacht vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. In heel Duitsland werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Er werden 1400 synagogen in brand gestoken en gesloopt. De Kristallnacht is een markeringspunt in de geschiedenis van het Jodendom in Nazi-Duitsland, opmaat naar de holocaust.