Sylvana Simons spreekt in Breda over institutioneel racisme: ‘Het gebeurt stelselmatig’

Bredanaar gaat vijf weken de cel in voor bezit van kilo coke en witwassen

BREDA – De 36-jarige Kamal el O. uit Breda heeft vijf weken cel gekregen, omdat hij zonder het te weten de beschikking had over een kilo cocaïne. Daarnaast is hij veroordeeld voor het witwassen van 2800 euro.

10:42