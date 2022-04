Swingclub met Litouwse jazzzangeres in Keyser Breda

BREDA - De Swingclub in Breda heeft weer twee interessante solisten gestrikt. Zangeres Egle Petrosiute en accordeonist Rik Cornelissen komen zondag 24 april The Jan Learbuch Orchestra versterken.

Petrosiute is afkomstig uit Litouwen en trad onder meer op met het Vilnius Jazz Orchestra en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Accordeonist Rik Cornelissen heeft ook een rijk muziekverleden. Hij speelde onder meer met Bert van den Brink en Ramon Valle en werkte mee aan projecten van Opera Zuid en Opera Minora.

Smaak

Egle kwam naar Nederland om een carrière in de jazz na te streven. Ze studeerde bij Nederlandse jazzgrootheden als Lydia Van Dam, Jarmo Hoogendijk, John Ruocco, Martijn van Iterson en Joris Roelofs om er maar een paar te noemen en begon al snel haar eigen smaak en benadering van muziek te ontwikkelen. Ze begon op te treden in verschillende jazzomgevingen, locaties en festivals, meestal met haar Egle Petrosiute Group, Samba da Minha Terra en Fernando Paiva Group.

Jazz Orchestra of the Concertgebouw

Petrosiute heeft bij verschillende grote orkesten gezongen, namelijk Jazz Philharmonic Orchestra of St. Petersburg, Vilnius Jazz Orchestra, LRT Light Music Orchestra, The Magic Time Orchestra, Amstel Big Band en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Met eigen bands en als gastzangeres heeft Egle Petrosiute al op diverse podia en festivals opgetreden in Litouwen, Letland, Estland, Rusland, Hongarije, Zweden, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Portugal en Brazilië.

Tango

Rik Cornelissen is een Nederlandse accordeonist en actief als componist, arrangeur, bandleider, docent, curator en festivalorganisator. Rik studeerde Klassieke Muziek en Argentijnse Tango. Momenteel is hij een PhD-kandidaat aan de KU Leuven en student in het docARTES-programma aan het Orpheus Instituut in Gent als een artistiek onderzoeker. De focus van zijn doctoraatsonderzoek ligt op de rol van het accordeon in jazz music.

Te zien zondag 24 april, 15:00 uur in ‘Golden Tulip Keyser Breda’ Keizerstraat 5 in Breda.