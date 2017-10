Sven doet aan urbex: Rijsbergenaar krijgt energie van verlaten panden

Dit is echt sick. We hebben het gewoon geflikt, jongens. We hebben het gewoon geflikt!" Hij stuitert nog rond van de adrenaline, de energieke spraakwaterval Sven Arnouts. Het kostte moeite, maar de 18-jarige Rijsbergenaar heeft ons doel voor vandaag bereikt: het bereiken van het hart van een verlaten kolencentrale. Een uitgestorven plek die lijkt gemaakt voor urbex, ofwel urban exploring: het verkennen van verlaten locaties. Sven zoekt ze op en legt ze vast. Op camera. Ervaringen die de YouTuber deelt met duizenden jonge kijkers. En zijn populariteit stijgt.

Volledig scherm De Rijsbergse Sven Arnouts is YouTuber en legt zijn urbex-ervaringen vast voor duizenden volgers. © Tom Hayes ,,Heb je kleren aan die vies mogen worden?" Sven wijst naar beneden. ,,Deze broek en schoenen heb ik altijd aan als ik op pad ga. Mag vies worden. Geen probleem." Het kan er soms nogal ruig aan toe gaan, wil hij maar zeggen. ,,Wow, kijk dan man!" Sven stopt en knikt richting de opdoemende koeltoren. ,,Op de foto is ie zo klein, maar hier... Joh... Niet normaal hoe groot!''

We zijn in België, in een oude industriestad waar een verlaten energiecentrale is verworden tot een urbex-walhalla. Ook Sven wil hier zijn nieuwste urbexvideo schieten, op de plek waar eerder vrienden van hem al beelden schoten. ,,Dan kriebelt het. Dan wil ik het met eigen ogen zien. Mijn ervaringen op mijn manier vastleggen."

Quote Op de foto is de koeltoren zo klein, maar hier... Joh... Niet normaal hoe groot! Sven Arnouts, urbexer De hang naar het 'urban exploring'-avontuur begon zo'n anderhalf jaar geleden. ,,Kerncentrale Doel was de eerste, in januari 2016. Die gasten van StukTV waren daar geweest en hadden een vette video gemaakt. Toen ik dat zag, dacht ik: dat wil ik ook. Ik stelde samen met m'n moeder een hele nette brief op aan Govert, een populaire YouTuber van wie ik fan was. Of ik een keer mee mocht. Hij reageerde heel koeltjes, zo van: is goed. We spraken af en zijn samen die kant op gegaan. Toen ik hem dat zag doen in die omgeving, was ik om. Govert is nog steeds mijn voorbeeld, en nu ook een goede maat. Niet normaal eigenlijk."

Volledig scherm De Rijsbergse Sven Arnouts is YouTuber en legt zijn urbex-ervaringen vast voor duizenden volgers. © Tom Hayes Sven duikt vol in zijn nieuwste hobby. Hij stopt met het maken van gamevideo's - 'FIFA, dat doet iedereen' - en stort zich op urbex. Het duurt drie maanden voor hij met een vriend het perfecte concept heeft bedacht. ,,Er zijn zoveel YouTube-kanalen. Hoe breng je jezelf het beste op de markt? Hoe ben je uniek? Ik wil enthousiasme uitstralen, energie geven. Vandaar de naam van mijn kanaal: Svenergy. De slogan die ik gebruik, is Get excited, en dat meen ik ook echt."



Het is de aftrap van het kanaal dat in rap tempo meer volgers krijgt. Vooral in de doelgroep 8 tot 16 jaar, de groep waar Sven zich specifiek op richt. ,,Bij een verlaten pand vragen zij zich af: hoe zou dat er van binnen uitzien? Ik ontdek dat voor die kids."

Volledig scherm De Rijsbergse Sven Arnouts is YouTuber en legt zijn urbex-ervaringen vast voor duizenden volgers. © Tom Hayes Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Bij de vondst van een kapotte wc-pot: ,,Wow, een wc-pot! Niet normaal, kijk dan! Hier hebben dus serieus mensen gebruik van gemaakt. Wat zou hier gebeurd zijn?" En als hij stuit op een complete damesoutfit: ,,Nee! Wat is dit dan?! Kijk hier, een jurk! Schoenen! Jee!" Even verstomt het enthousiasme als we een sirene horen. Shit... De koeltoren was vrij toegankelijk, maar nu begeven we ons in de met hekken afgezette energiefabriek, die rijp is voor de sloop. Legaal is anders.



,,Ik ben nog nooit gepakt, gelukkig. Wel een keer aangesproken door de beveiliging. Toen liet ik mijn camera zien en vonden ze het oké. Ze weten dat urbexers geen schade aanrichten. Als ik nou graffitibussen bij me had, was het een ander verhaal geweest. Dan had ik een probleem." Dat hebben wij gelukkig niet. De sirene verstomt. De kust is veilig.

Nou ja, veilig... In de verlaten energiefabriek is het oppassen waar we lopen. Een verdieping hoger gaan, naar de oude machinekamers, is niet slim. ,,Na afloop van de trip laat ik mijn moeder altijd weten dat het goed is gegaan. Ze maakt zich niet druk, maar vindt het toch fijn om iets van me te horen."

Het is uitkijken hier, tussen de vele plafondplaten die op de begane grond zijn beland. ,,Ik was eerder in een oud hotel. Op de derde etage stortte ineens de vloer in, vlak voor mijn voeten. Toen ben ik teruggekeerd, dat was niet veilig."

Quote Ik wil de filmindustrie in Amerika zien. Weg uit Rijsbergen? Ja, Etten-Leur lijkt me tof Sven Arnouts, urbexer

Nooit is hij alleen, om die reden, altijd met vrienden. Die vrienden zijn ook zijn directe online concurrenten. ,,Maar ik heb andere beelden, een andere aanpak. Ik wil vastleggen wat ik meemaak, wat ik doe. Dat is toch vet? De meeste 18-jarigen maken echt niet mee wat ik allemaal doe. Daar ben ik me bewust van.''

Weer buiten de bouwvallige centrale haalt hij een gloednieuwe drone uit zijn rugzak. ,,Die heeft toegevoegde waarde, en levert unieke beelden op. Ik zou het leuk vinden als ik daardoor meer volgers krijg, maar dat is geen doel op zich. Ik wil dit parttime kunnen doen. Altijd herkend worden, nee, dat zou ik niks vinden. Laatst kwam ik de Efteling binnen, riep er een meisje: 'Sven!' Na een paar keer keek ik om, ze zwaaide. Bleek dus dat ze mij bedoelde, ze wilde met me op de foto. Gek is dat.'"

Dat belooft wat voor de toekomst. ,,Ik wil nog graag eens kijken in Amerika, bij de filmindustrie. Gewoon, een week of drie. Weg uit Rijsbergen? Ja, Etten-Leur lijkt me tof." Sven draait zich om, glundert als hij de koeltoren weer ziet. ,,We hebben het gewoon geflikt, eej."

Volledig scherm De Rijsbergse Sven Arnouts is YouTuber en legt zijn urbex-ervaringen vast voor duizenden volgers. © Tom Hayes

