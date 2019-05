SV Advendo hoopt er met steun van de wijk weer bovenop te komen

BREDA - In tien jaar tijd is het aantal leden van Advendo drastisch gedaald. Met steun van de wijk en de gemeente hoopt de Bredase voetbalclub er weer bovenop te komen.

Wat in elk geval niet de oplossing is om van SV Advendo weer een bloeiende vereniging te maken, is een fusie met SC Hoge Vucht. “Dat zou een dodelijke omarming zijn”, zegt Leo van den Berg, voorzitter van de wijkraad in Breda-Noord. “Advendo moet zich op positieve wijze profileren en dan zou een samengaan met SC Hoge Vucht funest zijn gezien het imago van die club.”

Hoge Vucht en Advendo zijn gevestigd in Breda-Noord. De eerste is door de KNVB geroyeerd naar aanleiding van de vele ongeregeldheden bij wedstrijden. Advendo zit in zwaar weer omdat het ledental in tien jaar is teruglopen van zeshonderd naar amper tweehonderd.

Fusie uitgesloten

Ook voor Piet van Duuren van Advendo is een fusie uitgesloten. “En we gaan ook geen hele elftallen van SC Hoge Vucht overnemen. Individuele leden zijn welkom, mits ze onze normen en waarden onderschrijven,” aldus Van Duuren, die al veertig jaar voetbalt bij Advendo en er ook coach en voorzitter is geweest. Momenteel steekt hij een helpende hand toe omdat er geen voorzitter is en de rest van het bestuur ook niet compleet is.

Vóórdat de KNVB SC Hoge Vucht royeerde, was het de bedoeling dat die club ook op het complex van Advendo (‘t Kadijkje) zou gaan spelen. “Dat heeft ons geen goed gedaan. Het is voor een aantal van onze leden zelfs reden geweest om op te stappen”, aldus Van Duuren.

Witte vlucht

Maar de problemen bij Advendo gaan verder terug. Eerst was er sprake van een ‘witte vlucht’ omdat steeds meer autochtone kinderen overstapten naar verenigingen als JEKA en DIA. Later vertrokken ook steeds meer allochtone kinderen met iets meer draagkrachtige ouders naar andere clubs. Het resultaat is dat Advendo met name bij de jeugd nog maar enkele teams heeft en er weinig tot geen ouders zijn die als trainer op kunnen treden, terwijl de begeleiding ook een probleem is.

Deze week is er een ‘ronde tafel-bijeenkomst’ geweest over hoe Advendo er weer bovenop kan komen. Wijkraad, gemeente, voetbal- en welzijnsorganisaties hebben een aanzet gemaakt om tot een plan te komen. Betrokkenen zijn het er over eens dat Breda-Noord, waar inclusief Belcrum en Liniekwartier, zo’n 30.000 mensen wonen een sterke voetbalclub nodig heeft.

Positief gevoel

Van Duuren en Van den Berg hebben er een positief gevoel over. Wethouder Daan Quaars heeft al toegezegd geld uit te willen trekken voor een projectleider die de club bij de hand neemt. “Want we kunnen het niet alleen,” zegt Van Duuren. “Wat nodig is dat er een sterk bestuur en een goede voetbalorganisatie komt. Maar ook dat we onze tentakels in de wijk hebben en dat hier meer activiteiten zijn. Het mag gerust een multifunctioneel complex worden. De accommodatie moet dan wel flink worden opgeknapt.”

Kunstgras

Van den Berg vindt dat ook overwogen moet worden een kunstgrasveld aan te leggen. “Een van de redenen dat mensen bij Advendo vertrekken, is dat ze hier niet kunnen voetballen als het slecht weer is. Zo’n veld kan ook door bijvoorbeeld scholen en stichtingen worden gebruikt.”