De Koffiemolen bij woonzorgcentrum Molenstaete wordt sinds 2016 gerund door Martin Clerx en zijn zoon Robert. De zaak moet op 31 oktober sluiten vanwege de huurkosten. SP-raadslid Inge Verdaasdonk is in de bres gesprongen voor de zaak en vraagt burgemeester en wethouders om hulp. ,,Wij hebben gesprekken gevoerd met Surplus als huurder van het complex en met Laurentius, de eigenaar. Het verlagen van de huur om sluiting te voorkomen is niet haalbaar. Dat is zeer spijtig.''

Plek om samen te komen

Een belangrijke maatschappelijke functie dreigt volgens haar verloren te gaan. ,,Het grand café is een plek om samen te komen, waar activiteiten worden georganiseerd en waar mensen uit de aangrenzende zorgwoningen met kinderen en kleinkinderen een bakje koffie komen doen. Dit alles dreigt te verdwijnen. De bridge- en biljartclubs, spelletjes en knutselactiviteiten kunnen straks niet langer gebruik maken van deze locatie. Ook de functie van ontmoetingsruimte en de verkoop van lunch, diner en een drankje, stopt dan. Een groot verlies voor de wijk'', aldus Verdaasdonk die het ook betreurt dat vader en zoon Clerx hun baan dreigen te verliezen.

Een gemeentewoordvoerder: ,,Omdat sluiting een gemis zou betekenen voor de buurt is na de eerste signalen meermaals contact geweest met Surplus, ook op bestuurlijk niveau. Daarbij werd duidelijk dat sluiting onvermijdelijk is. Het openhouden van het grand café betekent voor Surplus een dusdanig groot verlies van (zorg)middelen dat dit onverantwoord is.''

Borgen van activiteiten

De gemeente hecht aan voortzetting van de activiteiten en wil die 'borgen' voor de wijk. Surplus-woordvoerster Edrianne Zoon: ,,We gaan eerst inventariseren onder bewoners wat precies de wensen zijn, waar behoeften aan is. Dat doen we in een informatiebijeenkomst, in oktober, samen ook met Laurentius. Hoeveel mensen bezoeken de activiteiten? Hoeveel mensen drinken er een kopje koffie? Het is belangrijk dat de bewoners zelf aangeven 'dit missen we'. Dan kijken we wat een passend alternatief kan zijn wat de ruimte betreft.''

Uitbater Clerx, die al twee maanden in onzekerheid leeft, is blij dat er naar een alternatief wordt gezocht: ,,Ik hoorde ervan via een klant. Maar meer weet ik er ook niet van. Ik wacht af.''