Surinamer Jozef volgde zijn hart en woont nu in Wagenberg met zijn Brabantse

SP Breda: Waarom geen Buurtcam­ping in Valkenberg of op Heuvel­brink?

19:00 BREDA - De SP in Breda breekt een lans voor De Buurtcamping. Het initiatief, dat in 2013 van de grond kwam, neemt een vlucht en is al te vinden in 37 parken verspreid over het land. Kamperen om de hoek, in je eigen park. Vakantie houden op loopafstand. In Breda kan het nog niet. En waarom eigenlijk niet, vraagt de partij aan burgemeester en wethouders.