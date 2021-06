Supporters starten petitie voor terugkeer Ton Lokhoff naar NAC

COLUMN Koetjes schilder je maar op het school­plein. Op het wegdek hoort een zebra

16 juni In Breda wordt een koe van de weg gehaald. Geen ontsnapt vee. Het gaat om een straatstenenpatroon in de vorm van zo’n dier, op de route naar een school. Dat was bedoeld als zebrapad, maar het werkte niet: auto’s reden gewoon door.