Supporters: 'Je hebt het overleefd! Tijd voor bier'

Jitske de Vries, studente animatie, maakt een stijgende lijn door voor wat betreft betrokkenheid bij de Singelloop, maar is nog niet zo ver dat ze zelf mee wil gaan rennen.



,,Vorig jaar was ik hier met een vriendin en toen hebben we vooral wat rondjes gelopen. Dit jaar ben ik er echt om een paar huisgenoten aan te moedigen. Een ander huisgenoot, Irvin Galindo had 'graag mee willen doen', als hij niet nog had moeten werken. Op het bord dat Jitske tekent voor Koen en Ruben staat: You go Glenn Coco! ,,Het is een citaat uit een film, de chick flick Mean Girls", verduidelijkt ze. ,,We kijken geregeld chick flicks met z'n allen. Zij snappen wel wat er mee bedoeld wordt.''