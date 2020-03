Supporters huilen in Bredase cafés na drama in De Kuip

De Uitvindfa­briek in De Faam in Breda nu ook op zondag open: gezinnen welkom

8:00 BREDA - De Uitvindfabriek in de voormalige fabriekshal van De Faam aan de Liniestraat in Breda gaat bij wijze van proef ook op zondag open. Om gezinnen extra in de gelegenheid stellen binnen te lopen in wat wel heet ‘creatieve speeltuin’. De Uitvindfabriek is een paar jaar geleden geopend en draait op volle toeren. Doel: de belangstelling voor alle vormen van techniek aanwakkeren.