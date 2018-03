Supersnelle fietsroute tussen Breda en Tilburg vanaf 2020

De wethouders en de gedeputeerde geven met de overeenkomst aan welke route het snelfietspad F58 ongeveer moet krijgen. Voor dit moment is gekozen in de hoop en verwachting dat de provincie de helft van de kosten betaalt. De route is nog niet overal in detail bekend. De snelfietsroute moet zo worden ingericht dat fietsers zo weinig mogelijk stops hebben onderweg door kruisende wegen, verkeerslichten of andere obstakels.

De Bredase wethouder Boaz Adank (VVD) is enthousiast over de nieuwe fietsroute en is blij met de vlotte samenwerking met zijn collega, wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) van Tilburg: ,,We investeren in verbreding van de snelweg A58, maar we investeren ook in een snelle fietsroute tussen beide steden.'' Het is volgens Adank een combinatie van verbeterde mobiliteit: ,,We zijn er trots op dat we op beide fronten het verkeer verbeteren, en dat we daar nu vaart achter zetten.''