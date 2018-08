Supersenioren Wolfslaar op de gevoelige plaat

BREDA - ,,Van mij hoeft het niet, maar ach, het is ook wel leuk", weifelt Chris Vergeer. De 95-jarige houdt drie keer per week zijn conditie op peil in het buitenbad van Wolfslaar.

Hij is niet alleen: hier zwemmen regelmatig senioren. Initiatiefgroep Zwemmers Wolfslaar heeft eenenveertig van hen op de gevoelige, eerbiedige plaat gezet. Deze zullen weldra rond de kleedlokalen van het zwembad geëxposeerd worden, naar precieze data wordt nog gezocht.

"Het Wolfslaar lijkt eigenlijk wel een blauwe zone", grijnst initiatiefnemer Jos Sporken. In een blauwe zone worden mensen gemiddeld veel ouder, dankzij een beduidend betere gezondheid.

De aanstaande eregalerij met de zogenoemde 'Supersenioren' is een initiatief van Jos Sporken. ,,Onlangs heb ik een artikel naar BN DeStem ingestuurd over Corné Gelok, die hier regelmatig komt zwemmen. Hij is 94 jaar, dat vond ik heel bijzonder. Na publicatie kwam een andere zwemmer, Chris Vergeer, naar me en zei dat hij met zijn 95 jaar toch echt ouder was", grijnst Sporken. ,,Eigenlijk lag daar wel de basis van dit initiatief."

Karakteristieke zwembadtegeltjes

De Bredase fotografe Marjan Bogers werd in de arm genomen om de 41 portretten te maken. ,,Ik wilde hen vlak na hun inspanning, doorweekt en in zwemkleding vastleggen, met van die karakteristieke zwembadtegeltjes op de achtergrond", legt zij uit. Ze maakte gebruik van de clair-obscurtechniek: de lichtinval komt van de linkerkant, de andere kant is juist donker. De uitstraling van de geportretteerde: trots. Trots op zij op deze respectabele leeftijd nog kunnen bereiken.

Vergeer zwemt per keer acht baantjes, ofwel vierhonderd meter. Toen Wolfslaar in 1965 haar poorten opende, startte ook Vergeer hier. ,,Ik ben altijd sportief geweest, maar het meeste lukt me niet meer. Zwemmen doe ik op mijn eigen tempo, dat gaat me nog goed af."

Aan zijn lichaam merkt hij dat hij het nog wel even vol kan houden, maar er ligt een ander gevaar op de loer: zijn rijbewijs loopt in november af. Hij hoopt dat deze verlengd zal worden. ,,Fietsen lukt me wel onder perfecte weersomstandigheden, maar een beetje regen of wind is niet prettig. Voor mijn gevoel rijd ik nog uitstekend. Als mijn rijbewijs niet verlengd wordt, kan ik niet meer gaan zwemmen."

Vergeer heeft het naar zijn zin in het zwembad. Onlangs werd er een terras toegevoegd bij het buitenbad, waar de senioren na afloop nog wat koffie drinken. Hier praat hij graag nog even met zijn generatiegenoten.