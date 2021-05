Superfans van het Songfestival: ‘Ik denk dat Frankrijk wint, maar Zwitserland is mijn favoriet’

Liesbeth Clarijs – Oomen (49 jaar, Ossendrecht)

,,Zolang ik het me kan herinneren keken we op zaterdagavond met het hele gezin naar het songfestival. Mijn vroegste herinneringen aan die avonden zijn bitterballen en lang opblijven. Bucks Fizz is een van de vroegste acts die ik me kan herinneren. Vier jaar op rij organiseerde ik samen met mijn vrouw Ilse en Ruud, een goede vriend van ons, ‘Songfestival Live’ in Ossendrecht. Hartsikke leuk, met een quiz in de pauze, Hollandse vlaggetjes en vooral veel lol.’’