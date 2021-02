Super Stuiterbal Spelsjoow voor middelbare scholieren in ut Kielegat

‘Exorbitant’ miljoenen­pro­ject noordelij­ke rondweg: ‘Van meer asfalt alleen wordt Breda niet beter’

10 februari BREDA - Het ondertunnelen van de noordelijke rondweg in Breda is in alle opzichten een ‘exorbitant project’. Als alles volgens plan loopt zou de nieuwe weg in 2035 in gebruik genomen kunnen worden. Dan is er wel voor 630 miljoen euro aan asfalt en beton gestort. Het is dan ook geen wonder dat de gemeenteraad met een paar vragen zit. ‘Ik zie de Haagse Beemden hier niet beter van worden.’