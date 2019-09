Sunprojects eist ruim 3 ton van Breepark Breda

Sunprojects heeft 3648 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de evenementenhal op het ­Breeparkterrein. De totale kosten bedragen 1,3 miljoen euro. Bree­park heeft ongeveer 9 ton betaald. Volgens de advocaat van het zonnepanelenbedrijf is de zaak zo klaar als een klontje. ,,We hebben de installatie werkend opgeleverd en alle werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid uitgevoerd. Wij hebben daar in ieder geval nooit andere signalen over ontvangen. Maar toch wordt er niet betaald.”



De advocaat van ­Breepark kijkt daar heel anders tegenaan. Volgens hem is afgesproken dat het project in oktober 2018 zou worden opgeleverd, maar is er tot op de dag van vandaag nog steeds geen sprake van een werkende installatie. ,,Je kunt het vergelijken met een geleverde auto die niet kan rijden.”