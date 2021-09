Succesvolle talkshow Spraakvermaak in Terheijden weer met publiek vanaf 10 oktober

Wethouder op het matje na ‘wegwuiven­de’ uitspraken over terraswar­mers Breda: ‘Hoezo onbedui­dend?’

15 september BREDA - De opmerking van wethouder Boaz Adank dat ‘de verwarming van de terrassen in Breda niet verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde’, is bij de raadsfractie van GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten. Adank wordt dan ook op het matje geroepen.