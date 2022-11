Succesvolle koffieactie voor Voedselbank Breda op herhaling

Oosterhou­ters welkom in openbare gebouwen om energiekos­ten thuis te drukken

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout begint volgende week de campagne ‘Oosterhout deelt warmte’ om de energiekosten thuis te drukken. Inwoners kunnen voor ‘warmte’ terecht in openbare gebouwen als buurtcentra, zoals de Bunthoef en de Pannehoef, maar ook bibliotheek Theek 5. Het gaat in eerste instantie om acht locaties, ook in de kerkdorpen.

