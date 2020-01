Succesvol Spraakvermaak gaat door waar het gebleven was

Smit werd door presentator Dik van Beest en gastpresentator Ellen Verhaard bevraagd over zijn boek over Paul Polman, de oud-baas van Unilever. Die wilde dat de multinational mede de verantwoordelijkheid nam om de wereld te verduurzamen. Dat vond hij belangrijker dan de belangen van de aandeelhouders. Smit, bevlogen geraakt door het gedrag van Polman, besloot optimistisch: “Het bedrijfsleven gaat zich de problemen aantrekken. Niemand kan succesvol zijn in een wereld die faalt.”

Zwart geld en witwassen

De tweede hoofdgast, Van der Vlist, schilderde een zwart beeld over zwart geld. ‘Zijn’ FIOD scoorde enkele jaren geleden serieus door de ING aan te pakken voor het falen op toezicht op verdachte geldstromen. “Per jaar gaat in Nederland zo’n 15 miljard euro aan zwart geld om”, schetste de directeur. Een ander probleem: “De omzet aan synthetische drugs in dit land is 18 miljard. En dat moet allemaal witgewassen worden.” In de voetbalwereld gaat veel Oost-Europees zwart geld om, als je de FIOD-baas moet geloven. Doen we genoeg om alle problemen aan te pakken? “Er kan meer, er moet meer.” Onder andere door betere internationale samenwerking.