Succesvol Bredaas reclamebureau Fightclub overgenomen door Belgisch bedrijf

Het Bredase reclamebureau Fightclub is overgenomen door het Belgische bedrijf Customer Collective. Fightclub werd in 2020 uitgeroepen tot het beste grote reclamebureau van Nederland.

,,Na 32 jaar volledig zelfstandig te zijn geweest wordt Fightclub, voorheen The Communication Company, onderdeel van een nog grotere club", zegt Cees Faes van Fightclub vol trots. Het van origine Belgische bureau Customer Collective neemt het Bredase bedrijf over. Customer Collective heeft grote internationale ambities. Deze overname past in de strategie voor de komende jaren. Eerder was het Belgische bedrijf al actief in Nederland als The House of Marketing.

Grote klanten

Fightclub werd vorig jaar nog bekroond als ‘Beste Full-Service Bureau van Nederland’ in de categorie voor grote bureaus. Het bureau is de afgelopen jaren flink gegroeid. Het bureau werkt voor klanten als Mora, DPD Nederland, Red Band, Delta, Mercedes-Benz Trucks, Driscolls, Brisker, Paturain, Wasa en Fit For Free.

Cees Faes van Fightclub: ,,Marketing wordt steeds meer een spel van je klanten op het allervroegste moment beetpakken, ze te laten groeien en nooit meer los te laten. Wij noemen dat Customer Ownership en vanuit deze groep kunnen wij onze klanten daar nu ook mee helpen. Zo’n brede groep bestaat op dit moment nog niet in Nederland.”

Aanwinst

Customer Collective ziet Fightclub als een aanwinst. ,,Met de komst van Fightclub kunnen we onze klanten nog beter en breder ondersteunen”, licht Grégory Delens, Managing Partner bij Customer Collective, toe. ,,Het bedrijf is al dertig jaar een sterke speler in de markt en werkt voor toonaangevende klanten. Hun expertise en kennis op vlak van brand en digital performance marketing, content en creatie zijn enorme aanwinsten voor onze groep. Met Fightclub hebben we ons verder verankerd in Nederland. We kunnen onze klanten nu echt alles bieden.”

Logisch

Stefan Nuijten, managing director van Fightclub: ,,Toen we het merk Fightclub oprichtten in 2017, hadden we een duidelijke visie over hoe het bureau zich moest gaan ontwikkelen en hebben wij vastgehouden aan die strategie. Dit heeft geresulteerd in een geweldig groeiend en winstgevend bedrijf. De samenwerking met Customer Collective, als specialist in marketing strategy, data, technology en growth marketing, is een logische stap voor ons.”

De meeste grote bureaus zitten in de Randstad, omdat daar veel grote klanten gevestigd zijn. Fightclub gedijt echter prima in Breda. ,,De eerste prijs voor Fightclub bewijst dat het geen noodzaak is om een kantoor in de Randstad te hebben", zei Cees Faes vorig jaar bij het binnenhalen van de titel Beste Full Service Bureau.