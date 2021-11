Succestrainer én oud-NAC’er keert bij Bier en Ballen even terug in Breda

In het seizoen 2002/2003 werd Slot met de Bredanaars onder Henk ten Cate zelfs vierde. Omdat NAC momenteel in de Keuken Kampioen Divisie ploetert komt Feyenoord dit seizoen - in elk geval in competitieverband niet in Breda. Maar Slot was ondanks dat dus toch even in Breda.