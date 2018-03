‘Succesbeleving is belangrijk voor deze hockeyspelers’

Volledig scherm Trainster Marian Kruis: ,,Er zit zoveel plezier in dit team.” © Martijn Schraven Er zullen weinig trainers zijn die zó warm begroet worden als trainster Marian Kruis deze zondagochtend. Jasper en Maaren rennen op haar af en vliegen haar in de armen, gevolgd door Daniël die de group hug compleet maakt. Een dag eerder speelde het G-team van hockeyclub Push in Breda zijn derde competitiewedstrijd. Het oudere en meer geroutineerde team van De Warande uit Oosterhout bleek te sterk. Ondanks de 15-3-nederlaag is vooral het spelplezier en de spanning van een echte wedstrijd blijven hangen. ,,Competitie is leuk”, zegt Maaren (14). ,,En ik had ook nog bijna gescoord!”

Quote In principe stel ik elke vier weken nieuwe trai­nings­doe­len. Zo leren ze steeds meer – Trainster Marian Kruis Het is een kleine club die zich vandaag meldt voor de training. Slechts vier van de tien leden zijn er. Dit komt deels omdat twee dagen achter elkaar sporten voor sommigen te veel prikkels oplevert, maar ook de heersende griepgolf teistert het team. Assistent-trainer Marjan Middelhoff begint met de warming-up. Haar bewegingen worden nauwgezet geïmiteerd door de spelers ,,Goed zo allemaal, alsof we dansen op het veld”, zegt Marjan, zwaaiend met haar armen. Na de warming-up kiest Marian vanwege de geringe groepsgrootte voor een spelvorm die zich leent voor vier spelers. Twee aan twee, de jongens tegen de meiden, moet er gescoord worden bij de tegenstander. Jasper is de eerste die scoort. Niet alleen teamgenoot Daniël, maar ook tegenstander Maaren klapt.

Volledig scherm Maaren Sanderson: ,,De trainingen zijn altijd heel leuk.” © Martijn Schraven ,,Succesbeleving is belangrijk voor deze groep”, vertelt Marian. Competitiestrijd kennen ze nauwelijks, maar het vieren van succes krijgt daarentegen veel aandacht. De teamleden bouwen ook buiten het veld een band op, zo blijkt. Zo hebben Jasper en Daniël er net een logeerpartij opzitten en Maaren en Fay hebben een speeldate staan voor na de training.

Spelplezier en het sociale aspect van sporten in teamverband mag dan voorop staan, dat wil niet zeggen dat er geen enkele aandacht is voor de prestaties. Want het mag dan niet het hoofddoel zijn, het team wil over een tijdje toch ook wel eens een competitiewedstrijd winnen.

Het volgende deel van de training bestaat uit een oefening waarbij de hockeyers in tweetallen naar het doel snellen. De een mét bal, de ander loopt in een boog om een rij uitgezette pionnen heen en probeert de bal af te pakken. ,,In principe stel ik elke vier weken nieuwe trainingsdoelen”, legt Marian uit, ,,waarbij ik telkens een ander element centraal stel. In deze oefening leren ze dat ze naar de bal toe moeten komen in plaats er vanaf te rennen.”

Na een uur sporten wacht er ranja in de kantine. Een beloning die smaakt, zo blijkt.

Meedoen?

Het G-team van BHV Push in Breda is bezig aan het vierde seizoen en is ontstaan uit een ouderinitiatief. De groep telt nu tien leden, jongens én meiden met een verstandelijke beperking. Iedereen tot en met 16 jaar kan momenteel aansluiten en is welkom eens te komen kijken. Push heeft ook een LG-team, voor kinderen en volwassenen die primair een lichamelijke beperking hebben. Meer info: push.nl