Subsidie voor meer groene initiatieven in Breda

Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda verder invulling aan de ambitie ‘Stad in een groen park’, aldus de gemeente. Wethouder Paul de Beer zegt in een persbericht: “Ik ben blij dat de regeling zo populair is. Meer groen in stedelijk gebied zorgt voor verkoeling tijdens warme perioden en voert regenwater beter af of houdt het juist vast.”

Klimaatproof

Particulieren zijn volgens De Beer eigenaar van 60 tot 70 procent van het oppervlak van de stad. “We stimuleren hen om zelf hun tuin of dak te vergroenen om zo de stad klimaatproof te maken. In de openbare ruimte nemen we zelf klimaatadaptieve maatregelen als meer groen, waterspeelplekken en groene gevels. Ik hoop dat veel mensen er gebruik van maken zodat de subsidie helemaal op gaat”. aldus De Beer.

De afgelopen jaren had de gemeente elk jaar 60.000 euro uitgetrokken voor de groene daken-regeling. De subsidie bedraagt 20 of 30 euro per vierkante meter, afhankelijk van het type groene dak. Particulieren kunnen maximaal 4500 euro krijgen en bedrijven 18.000 euro.

Meer budget

De 60.000 euro bleek zowel in 2018 als 2019 niet genoeg en werd in de loop van die jaren met gemiddeld ruim 20.000 euro opgehoogd. Gezien de grote belangstelling, heeft het college van B en W besloten vanaf dit jaar het subsidieplafond voor groene daken naar 100.000 euro te tillen. Niet uitgesloten is dat het budget in de loop van dit jaar verder opgehoogd wordt.

In 2020 zijn tot nu toe 53 aanvragen voor groene daken toegekend voor bijna 42.000 euro. In totaal is er voor bijna 11.000 vierkante meter aan groen dak aangelegd in Breda tussen 2016 en nu.

Gedragsverandering

De Rijksuniversiteit Groningen is bezig om samen met de gemeente Breda de effecten van de subsidieregeling te meten. Over meerdere jaren wordt onderzocht via enquêtes in hoeverre de subsidies leiden tot een duurzame gedragsverandering bij inwoners.