Subsidie voor Bredase kerk en Oosterhoutse brouwerij

Topdrukte bij boekpresentatie Christiaan Schraven in Breda

10:05 BREDA – En weer was het een kapper, die zijn boek presenteerde bij boekhandel Van Kemenade & Hollaers op de Ginnekenweg. In oktober was het Laurenz Mol, zaterdag was de beurt aan diens (gepensioneerde) collega Christiaan Schraven met het boek ‘Mijn jaren vijftig in Breda’.