'Subsidie gaat minder vaak naar het zuiden'

BREDA - Of het nou klopt of niet, onder kunstenaars in de regio heerst nogal eens het idee dat landelijke subsidies vooral in de randstad worden uitgedeeld. Om dat gevoel weg te nemen heeft het landelijke Mondriaan Fonds drie regiomakelaars aangesteld. Voor de regio zuid is dat kunsthistorica Rebecca Nelemans (50) uit Breda.

Wat is het Mondriaan Fonds?

,,Het Mondriaan Fonds verdeelt de rijkssubsidies voor beeldende kunst. Dus niet voor design, podiumkunsten of literatuur. Daar zijn andere fondsen voor."

Waarom zijn er regiomakelaars aangesteld?

,,Er klinkt nog wel eens het geluid dat veel subsidiegeld in de randstad blijft hangen. Er is een bepaald wantrouwen. Om dat weg te nemen, leek het het Mondriaan Fonds een goed idee om mensen aan te stellen als zeg maar de ogen en oren in de regio. Mensen die voor het veld makkelijker aanspreekbaar zijn, die toegankelijke voelen dan het bureau in Amsterdam."

Werkt het?

,,Ja, dat merk ik nu al. Hoewel ik voor hetzelfde fonds werk, is het kennelijk een minder grote stap om naar mij toe te komen, dan de telefoon te pakken en naar het kantoor in Amsterdam te bellen. Overigens is die schroom niet nodig, hoor. Als ik met kunstenaars of met organisatoren van kunstinitiatieven praat, denk ik mee, probeer te zoeken wie zij het beste kunnen benaderen bij het Fonds. Ik leg wederzijds contact. Waarbij mijn ervaring is dat vanuit Amsterdam eigenlijk meteen heel ondersteunend wordt gereageerd."

Wat is jouw taak?

,,Aanvankelijk had ik wat moeite met het woord 'makelaar'. Maar eigenlijk klopt het wel. In ben een tussenpersoon. Ik leg contacten tussen Fonds en de beeldende kunst in Limburg, Brabant en Zeeland. Ik kijk naar wat eventueel knelt in de kunstsector. Probeer te achterhalen waar het aan ligt. Misschien kan een aanvraag voor een subsidie scherper worden gesteld, moet ik het kunstinitiatief helpen om een weg te vinden in het woud van regelingen dat bestaat. Ik kijk welk beleid er in de provincies zelf is, of dat helpt de kunst in de regio te ondersteunen, of misschien ook juist niet. Zo zit ik eigenlijk overal tussen. Met als doel te kijken in hoeverre beeldende kunst in de zuidelijke provincies meer zichtbaar kan worden."

Klopt het dat er minder subsidie in de regio wordt verstrekt?

,,Dat denk ik wel. Vraag is alleen waar dat aan ligt. Ik heb een socioloog in Tilburg gesproken. Die vroeg zich af wat er aan de hand is. Wordt kunst in het zuiden niet goed gezien? Of maakt het provinciale en lokale kunstbeleid dat veel kunstenaars verdwijnen naar de randstad? En zit daar dus gewoonweg meer. Veel beeldende kunst uit Brabant vertrekt naar Rotterdam en Den Haag. En dat is begrijpelijk. Het netwerk is daar beter. Daar kan ik trouwens hier weer overheden op attenderen. Zodat zij eventueel hun beleid kunnen aanpassen."

Wanneer is jouw taak geslaagd?