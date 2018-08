Stuk bos aan zuidkant Mastbos in Breda vat vlam

Vrouw (54) zwaarge­wond nadat Bredase bestuurder (23) haar schept, echtgenoot ziet alles gebeuren

4 augustus BREDA - Een 54-jarige vrouw is zaterdagochtend in Dordrecht zwaargewond geraakt nadat zij was aangereden door een achteruitrijdend busje. De 23-jarige bestuurder uit Breda is meegenomen voor verhoor.