Stuivezand Zundert niet voor najaar pannenkoekenhuis

Justitie wil dader maïsmoord in Chaam voor 5 jaar terug de bak in

15:04 BREDA - Rijenaar Freddy T. (37) moet terug de cel in voor de zogenoemde maïsmoord uit 2006 in Chaam. Dat zei officier van justitie Sanne Nicolaes dinsdag in de rechtbank in Breda. Omdat hij vorig jaar betrokken zou zijn bij een enorm drugslab in Rijen, zou hij de vijf jaar die hij vervroegd vrij kwam alsnog moeten uitzitten.