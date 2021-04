Studiekeuzefestival en live campustours op BUas

Sinte Maerte en de natuurbin­go op de Buitenles­dag

14 april BREDA - Dinsdag was het de jaarlijkse buitenlesdag, en ook in Breda nam een aantal scholen deel aan het initiatief van Jantje Beton en IVN, de organisatie voor natuureducatie. De groepen 3 van openbare basisschool Sinte Maerte in Princenhage kregen les op het schoolplein en in de wijk rond het gebouw aan de Doelen.