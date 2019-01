Studie of werk in buitenland? Dan krijgt raadslid geen vervanger

Video Cultuur­nacht Breda beter af op zaterdag

27 januari BREDA - Het verzetten van de Cultuurnacht in Breda van vrijdag naar zaterdag lijkt een goede zet van de organisatie. "Andere jaren moest ik me er na een lange werkweek toch een beetje heen slepen. Dan is de zaterdag toch een stuk relaxter", zegt een bezoekster. "Bovendien is het fijn dat we al om vier uur konden beginnen. Heb je toch veel meer tijd om alles te bezoeken wat je wilt."