Studie of werk in buitenland? Dan krijgt gemeenteraadslid geen vervanger

Bredanaar dreigde ‘auto vol stront’ bij AIVD binnen te rijden

12:05 BREDA - De 40-jarige Guido L. uit Breda was boos. Dat moet wel, maar waarom? Hij weet het zelf ook niet. Feit is dat hij in september vorig jaar in Zoetermeer bij de inlichtingendienst AIVD aan de poort stond en de intercom uit de grond snokte. Hij dreigde telefonisch: ,,Ik stop mijn auto vol met stront en stinkdieren en ram daarna mijn Audi S8 de AIVD binnen.” De man heeft dertien dagen celstraf gekregen.